Synchrony Financial

Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal Anteile an Synchrony Financial erworben. Der US-Finanzdienstleister ist vor allem im Kreditkartensektor tätig. Berkshire besitze nun 17,5 Millionen Aktien an dem Finanzdienstleister mit einem Börsenwert von 521 Millionen Dollar.