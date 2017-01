Weltmarktführer aus Krefeld

Buffett kauft deutschen Mittelständler

Stand: 23.01.2017, 09:21 Uhr

"Wir wollen mehr Unternehmen in Deutschland besitzen", hatte der Milliardär vor einem ersten Zukauf vor zwei Jahren gesagt. Nun ist es soweit: Mit einem Spezialisten für Rohrzubehörteile geht des Einkaufstour des Star-Investors hierzulande weiter.

Über den Kaufpreis der Wilhelm Schulz GmbH hüllen sich die Beteiligten in Stillschweigen. Die Übernahme wird laut dem "Handelsblatt" derzeit überprüft. Der Spezialist für Rohrteile aus Krefeld gilt als Weltmarktführer und beliefert unter anderen die Öl- und Gasindustrie, aber auch Flugzeugbauer mit seinen Produkten.

"Genialer" Deal

Der Deal gilt laut Experten, die das Blatt zitiert als "genial", genau weil das neue Mitglied im Kreis der Buffett-Holding Berkshire Hathaway führend in einem strategisch wichtigen Industrieumfeld ist. Buffett ist seit jeher auf der Suche nach Kaufgelegenheiten bei Unternehmen, die in ihrem Markt gut aufgestellt sind und seit vielen Jahrzehnten erfolgreich wirtschaften. Das gilt wohl auch für die neue Akquisition, die nach letzten verfügbaren Zahlen Jahresumsätze von 172 Millionen Euro erwirtschaftete.

Vor zwei Jahren hatte Buffett mit dem Motorad-Zubehör-Spezialisten Louis eine erste Übernahme in Deutschland gestemmt, Kaufpreis damals 400 Millionen Euro.

Bei der Schulz-Übernahme hat sich Buffett einerseits auf die Expertise seines Tochter-Unternehmens Precision Castparts verlassen, die den Deal "operativ" bewerkstelligt hat. Investmentbanken haben laut "Handelsblatt" keine Vorarbeit geleistet, hier hat sich Precision Castparts auf deutsche Beratungsgesellschaften verlassen, die auf einheimische Mittelständler spezialisiert sind.

Mittelständler und Großkonzerne

Zum Portfolio von Buffetts Holding gehören insgesamt rund 80 mittelständische Unternehmen. Daneben besitzt der Milliardär aber auch Beteiligungen an großen Konzernen wie Coca-Cola, der US-Großbank Wells Fargo, an mehreren Fluglinien oder auch an Apple (das Depot von Warren Buffett). Buffett gilt das der wichtigste Vertreter des Value-Investment-Ansatzes.

AB