Briten-Wahl

Märkte reagieren erstaunlich gelassen

Stand: 09.06.2017, 09:16 Uhr

Die Schlappe der britischen Premierministerin Theresa May bei den Parlamentswahlen hat die Finanzmärkte am Freitag kaum bewegt. Das Pfund rutschte etwas ab. Der FTSE 100 legt dagegen zu.

In der Nacht hatte es noch nach Kursverlusten am britischen Aktienmarkt ausgesehen. Am frühen Morgen drehte sich dann die Stimmung. Der FTSE 100 stieg zur Handelseröffnung um 0,5 Prozent auf 7.489 Punkten. Damit notiert er nur knapp unter seinem Rekordhoch von 7.543 Zählern von Anfang Juni.

Pfund auf tiefstem Stand seit April

Lediglich das britische Pfund geriet nach den Wahlergebnissen unter Druck. Es fiel auf unter 1,27 Dollar. Mit 1,2686 US-Dollar erreichte die Währung den tiefsten Stand seit Mitte April. Seit der Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen hat das Pfund mittlerweile mehr als zwei Prozent an Wert eingebüßt. Damit liegt die Währung immer noch deutlich über dem Tiefstand vom vergangenen Herbst, als das Pfund wegen der Brexit-Unsicherheiten bis auf 1,1841 Dollar abgestürzt war. Je länger Theresa May an ihrem Posten festhalte, desto stärker könnte das Pfund leiden, meinten Ökonomen.

Dax legt kräftig zu

An den internationalen Aktienmärkten zeigten sich die Anleger erstaunlich gelassen. Der japanische Nikkei zog um 0,4 Prozent an. Der Dax startete mit deutlichen Kursgewinnen in den Tag. Er stieg um 0,8 Prozent. Auch der EuroStoxx 50 verbuchte deutliche Kursgewinne.

Anleger glauben an Koalition der Konservativen

Angesichts der Ungewissheit erscheine die Marktreaktion recht mild, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Anleger scheinen darauf zu setzen, dass die Konservativen nach dem Mehrheitsverlust der Tories eine neue Koalition bilden können.

Dabei hat die Wahl in Großbritannien die Unsicherheit verstärkt. Es droht ein politisches Patt. Die in wenigen Tagen beginnenden Verhandlungen über einen Ausstieg der Briten aus der EU, den Brexit werden sich wohl verzögern. Auch Neuwahlen sind denkbar.

Softer Brexit wird wahrscheinlicher

Nur eines sei sicher, meinte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer: "Der harte Brexit wurde abgewählt." Eine Einigung mit Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen sei wahrscheinlicher geworden. Vieles deute nun auf einen soften Brexit hin.

"Ein Parlament ohne klare Mehrheitsverhältnisse könnten die Märkte wegen der damit verbundenen Unsicherheit zwar zum Schwanken bringen, doch auch eine solche Entwicklung dürfte lediglich vorübergehender Natur sein", meint Paul Brain, Leiter Anleihen bei Newton Investment Management von BNY Mellon IM. "Weitere Sparmaßnahmen sind wahrscheinlich, da die Konservativen nicht in der Lage sein werden, weitere Einsparungen durchzusetzen." Das werde sich negativ auf den Markt für britische Staatsanleihen (Gilts) auswirken und die Renditen könnten steigen.

Bank of England bleibt unter Zugzwang

Der Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik der britischen Notenbank dürfte wohl erneut vertagt werden. Die Bank of England könnte Experten-Meinungen zufolge sogar gezwungen sein, ihrem Anleihenbestand noch weiter aufzustocken.

Vor gut einem Jahr hatte die Brexit-Entscheidung noch für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Nach kurzen Kurseinbrüchen erholten sich die Börsen aber rasch wieder.

nb