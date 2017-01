Resteverwertung

Aus Yahoo wird Altaba

Stand: 10.01.2017, 08:19 Uhr

Namensänderung: Bald gehört der Name Yahoo der Geschichte an. Sobald das Webgeschäft an Verizon verkauft ist, wird der Rest des Unternehmens in Altaba umbenannt. Da steckt auch Alibaba drin. Mit dem Namen geht die Chefin.

Der Internet-Pionier Yahoo gehört zu den Anfängen der Internetgeschichte, jetzt schreibt er sein letztes Kapitel. Das Webgeschäft wird verkauft an den Telekommunikationsriesen Verizon. Was bleibt, ist die Verwaltung von Beteiligungen: vor allem an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan. Dieser Rest wird in Altaba umbenannt.

Yahoo-Chefin Marissa Mayer geht

Mit dem Namen verliert der Konzern auch die heutige Chefin Marissa Mayer. Gemeinsam mit ihr werden fünf weitere Verwaltungsratsmitglieder das Unternehmen verlassen. Neuer Vorsitzender des Verwaltungsrates soll Eric Brandt werden.

Allerdings ist auch gut möglich, dass der 4,8 Milliarden Dollar schwere Deal noch platze, räumte Yahoo ein. Grund sind die massiven Daten-Diebstähle bei dem Konzern. Nach Vereinbarung des Verkaufs wurden zwei Online-Attacken aus den Jahren 2013 und 2014 bekannt, bei denen jeweils die Daten von 500 Millionen und einer Milliarde Yahoo-Nutzer entwendet worden waren. Verizon kündigte an, den Deal auf den Prüfstand zu stellen.

bs

Aufstieg und Niedergang

Yahoo ist aus der Internet-Geschichte nicht wegzudenken. Hier die Stationen des steilen Aufstiegs und langen Niedergangs.