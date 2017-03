Aktie im freien Fall

Aurelius leidet weiter unter "Batman"-Attacke

Stand: 29.03.2017, 17:51 Uhr

Die Aktien der Beteiligungsfirma Aurelius haben am Mittwoch ihre Talfahrt fortgesetzt und sind auf ein Zwei-Jahres-Tief gestürzt. Der Angriff des Leerverkäufers Gotham City wirkt nach. Aurelius wehrt sich - mit Aktienrückkäufen.

In der fiktiven Comic-Welt ist Gotham City die Stadt, in der Batman die Ganoven jagt und als Rächer mit fragwürdigen Methoden auftritt. In der realen Finanzwelt ist Gotham City ein Spieler, der ebenfalls mit umstrittenen Methoden für Angst und Schrecken sorgt.

Gotham vergleicht Aurelius mit Arques

Aktuelles Opfer ist die Münchner Beteiligungsgesellschaft Aurelius. Seit Mittwoch steht sie im Visier der seit 2013 tätigen Gotham City Research. In einem 68-seitigen Report warf der selbst ernannte Research-Dienst Aurelius Bilanzmanipulation vor und verglich das Unternehmen mit der einstigen Beteiligungsgesellschaft Arques (heute Gigaset). Der Großteil der bei den Aurelius-Töchtern ausgewiesenen Gewinne sei nicht nachvollziehbar, hieß es. Als Kursziel für Aurelius nannte Gotham City 8,56 Euro.

Tatsächlich geht es den Amerikanern wohl um eigene Interessen. Gotham City ist bekannt als Shortseller, der auf fallende Kurse wettet. Bei Leerverkäufen leihen sich Investoren Aktien, um diese zu verkaufen. Dabei hoffen sie, die Papiere bis Ende der Ausleihefrist billiger zurückzukaufen und die Differenz als Gewinn einzustreichen.

Aktie sackt auf 35 Euro

Aurelius-Aktie geht in die Knie

Dieses Kalkül dürfte bei Aurelius aufgehen. Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft befinden sich seit der gestrigen Short-Attacke im freien Fall. Sie sind von 67,32 Euro auf 35 Euro abgerutscht, den tiefsten Stand seit Anfang 2015. Nach dem gestrigen Kurssturz von 17 Prozent ging es heute nochmals um 35,2 Prozent nach unten. Der neuerliche Einbruch wurde durch die Ankündigung Gothams am Nachmittag befeuert, binnen einer Woche einen weiteren Bericht zu Aurelius zu veröffentlichen.

Zwar wies Aurelius die Vorwürfe heftig zurück, drohte mit Schadensersatz-Forderungen und Strafanzeige und veröffentlichte seinen Geschäftsbericht. Doch das alles half wenig. Auch ein angekündigtes 50 Millionen Euro schweres Aktienrückkauf-Programm konnte die Kurstalfahrt nicht stoppen.

Baader Bank stellt Geschäftsmodell von Aurelius nicht in Frage

Rückendeckung erhielt Aurelius am Mittwoch von der Baader Bank. Analyst Tim Dawson sieht weder das Geschäftsmodell in Frage gestellt noch die Finanzberichte in Zweifel gezogen. Die Vorwürfe von Gotham City seien eher ausführlich als analytisch. Dawson hält an seiner Kaufempfehlung für Aurelius bei einem Kursziel von 75 Euro fest.

Gotham hatte in Großbritannien zuletzt mit einer Short-Attacke auf die Firma Quindell für Furore gesorgt. Der Kurs von Quindell sackte um fast eine Milliarde Pfund ab. Inzwischen hat sich das britische Unternehmen in Watchstone umbenannt.

Deutsche Firmen im Visier der Shortseller

Aurelius ist nicht das erste deutsche Unternehmen, das ins Visier der Short-Seller geraten ist. Vor gut einem Jahr hatte die bis dahin relativ unbekannte Zatarra Research Betrugs- und Geldwäschevorwürfe gegen Wirecard erhoben. Daraufhin war der Kurs massiv eingebrochen. Auch der Werbevermarkter Ströer wurde Opfer einer Short-Attacke durch den US-Investor Muddy Waters.

