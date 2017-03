Börsengang geglückt

Aumann surft auf der E-Mobil-Welle

Stand: 24.03.2017, 09:38 Uhr

Das dürfte den Nerv der Zeit treffen. Der Spezialmaschinenbauer Aumann ist ein Zulieferer für den Bau von Elektromotoren. Der Börsengang ist schon ein voller Erfolg.

Denn am Freitag, dem ersten Handelstag der neuen Aktie, werden Aumann-Papiere mit 48,20 Euro gehandelt und liegen damit deutlich über dem Ausgabepreis von 42 Euro.

Am Abend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass 5,98 Milllionen Aktien (WKN A2DAMO) bei instititionellen Anlegern platziert wurden. Damit ist der erste Börsengang (IPO) in diesem Jahr geglückt, denn der Preis liegt am oberen Ende der Zeichnungsspanne zwischen 35 und 43 Euro.

Dem Unternehmen fließen damit insgesamt 251,2 Millionen Euro zu. Die Aktien stammen sowohl von der Muttergesellschaft MBB, einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft, als auch aus einer Kapitalerhöhung. Der Streubesitz liegt damit bei insgesamt 14 Millionen Aktien bei 42,7 Prozent und die Bewertung bei 588 Millionen Euro. Aumann selbst soll 63 Millionen Euro erhalten, der Rest geht an die Alteigentümer. Bereits Anfang des Jahres hatte MBB bekannt gegeben, dass man den Aumann-Börsengang plane.

Der E-Hype kommt

Der Zeitpunkt des Börsengangs ist glücklich gewählt, denn Aumann stellt Spezialmaschinen und automatisierte Fertigungslinien her und fokussiert sich dabei auf Elektromobilität. Mit dem Geld will Aumann sein weiteres Wachstum finanzieren, unter anderem den Ausbau der Standorte in China und den USA.

Das ostwestfälische Unternehmen, das bereits 1936 gegründet wurde, ist Spezialist für Elektrospulen, genauer für die Wickeltechnologie dieser für Elektromotoren unerlässlichen Komponente. Der Vormarsch des E-Autos dürfte nicht nur die Fantasie von Firmenchef Rolf Beckhoff beflügeln. Denn noch werden erst 25 Prozent der Umsätze mit E-Mobilität und der Rest mit klasssichen Motoren erzielt. Dieses Verhältnis soll aber bald gedreht werden. Für dieses Jahr wird mit Umsätzen von rund 200 Millionen Euro und einem überschuss von 18 Millionen euro gerechnet.

rm