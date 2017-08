Starke Quartalszahlen Apple macht Anleger glücklich

Stand: 02.08.2017, 07:04 Uhr

Apple hat im vergangenen Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert, weil auch andere Geschäftsbereiche neben dem iPhone deutlich zu dem Wachstum beitrugen. Nachbörslich kletterte das Papier auf ein Rekordhoch.

Apple verkaufte im vergangenen Quartal gut 41 Millionen seiner Smartphones - zwei Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Damit kann der Konzern die Verkäufe nach einer Schwächephase im vergangenen Jahr wieder steigern - auch wenn viele Kunden bereits auf das nächste Modell warten. Und Apples Umsatzprognose für das laufende Quartal gibt einen klaren Hinweis darauf, dass es bis Ende September ein neues iPhone geben wird.

Apple verdiente in dem Ende Juni abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal 8,72 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Euro). Das war ein Plus von rund zwölf Prozent im Jahresvergleich. Die Geldreserven von Apple wuchsen nun auf 261,5 Milliarden Dollar an. Über 90 Prozent davon befinden sich außerhalb der USA.

Nachbörslicher Rekord

Der Umsatz legte um sieben Prozent auf 45,4 Milliarden Dollar zu. Eine positive Überraschung war der Absatzsprung beim iPad-Tablet, das seit Jahren schwächelte. Nach einer Auffrischung der Modellpalette mit neuen teuren Pro-Modellen wuchsen die Verkäufe binnen drei Monaten um 28 Prozent. Im Jahresvergleich gab es ein Plus von 15 Prozent bei den Stückzahlen und von zwei Prozent beim Umsatz.

Die Quartalszahlen und auch die Prognose für das laufende Vierteljahr - an dessen Ende bereits die neuen iPhones auf dem Markt kommen könnten - fiel besser als von Analysten erwartet aus. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um mehr als sechs Prozent auf 159,50 Dollar zu. Sollte das Papier auch im regulären Handel über den Tisch gehen, wäre das ein neuer Rekord. Das bisherige Rekordhoch aus dem Mai liegt bei 156,65 Dollar.

dpa