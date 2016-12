E-Commerce-Revolution

Amazon plant fliegende Warenhäuser

Stand: 30.12.2016, 08:57 Uhr

Es hört sich wie ein Science-Fiction-Film an, doch die Idee könnte bald Realität werden. Der Onlinehändler will künftig seine Pakete mit Hilfe riesiger Luftschiffe ausliefern. Sie sollen 14 Kilometer über der Erde schweben.

Ein entsprechendes Patent für "fliegende Erfüllungszentren" (airborne fulfilment center) hat der Amazon-Konzern angemeldet. Das fand ein Technologie-Analyst heraus.

Was am Boden funktioniert, soll nun auch in der Luft klappen: In den über den Städten am oberen Rand der Troposphäre schwebenden Warenhaus-Luftschiffe sollen Waren gelagert werden. Bestellt der Kunde einen Artikel, soll er umgehend aus dem Luftschiff mittels Drohnen geliefert werden.

Drohnen liefern aus

Amazon-Drohne. | Bildquelle: picture alliance / dpa

Das schwebende Warenhaus soll durch kleinere Luftschiffe aufgefüllt werden. Das heißt: Kleinere Luftschiffe könnten Waren sowie auch Arbeiter oder Roboter in das große fliegende Lager bringen. Sobald die Bestellung eingeht, könnten die Arbeiter oder Roboter eine Drohne mit der gewünschten Ware beladen.

Mit dem fliegenden Warenhaus könnte Amazon den gesamten E-Commerce revolutionieren. Wann das Konzept umgesetzt werden soll, ist jedoch unklar. Der Onlinehändler hat sich bislang nicht detailliert zu dem angemeldeten Patent geäußert. Amazon-Chef Jeff Bezos hat eine große Vorliebe für die Luft- und Raumfahrt. Er treibt seit einiger Zeit die Entwicklung von Drohnen voran.

Cargolifter lässt grüßen

Schon einmal gab es Pläne für ein gigantisches Frachtflugschiff. Die deutsche Firma Cargolifter wollte einen gut 260 Meter langen Zeppelin bauen, der rund 160 Tonnen Fracht transportieren sollte. Das Konzept scheiterte: 2002 ging Cargolifter pleite.

Solch eine Bruchlandung will Amazon vermeiden. Der Konzern wird sich sicherlich einige Zeit lassen, um die ambitionierte Logistik-Vision in die Realität umzusetzen.

Amazon-Aktie im Höhenflug

Der Amazon-Aktie würden neue Ideen weiter Auftrieb geben. Sie hat in diesem Jahr gut 24 Prozent zugelegt und ein neues Rekordhoch erreicht.

nb