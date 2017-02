Kursverluste

Amazon haut der Börse zu viel Geld raus

Stand: 03.02.2017, 08:00 Uhr

Der Online-Gigant Amazon hat auch im sehr wichtigen Weihnachtsquartal gut abgeschnitten. Dennoch ist die Börse nicht zufrieden. Denn auch in Zukunft will der Konzern sehr viel Geld investieren. Zunächst droht daher ein Ergebniseinbruch.

Der Konzern aus Seattle steigerte von Oktober bis Dezember seinen Umsatz um 22 Prozent auf 43,7 Milliarden Dollar. Der Überschuss legte im Jahresvergleich sogar um 55 Prozent auf 749 Millionen Dollar zu. Noch beeindruckender liest sich die Jahresbilanz. Amazon setzte 2016 insgesamt 136 Milliarden Dollar um - 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn stieg von 596 Millionen auf 2,4 Milliarden Dollar.

Die Cloud läuft gut

Die boomende Cloud-Plattform AWS ließ kräftig die Kassen klingeln. Das hochprofitable Geschäft mit Rechenleistung aus dem Netz spielte 2016 Erlöse von 12,2 Milliarden Dollar ein und übertraf das Umsatzziel von zehn Milliarden Dollar deutlich. Im dem rasch wachsenden und lukrativen Cloud-Geschäft ist Amazon Marktführer.

Auch in Zukunft will Amazon viel Geld in die Hand nehmen, um sich für seine Kunden attraktiv zu machen. "Die Geschichte ist eine Geschichte über Investitionen", sagte Finanzvorstand Brian Olsavsky in einer Telefonkonferenz. Die höheren Ausgaben zögen sich auch ins laufende Jahr hin. Der Konzern hat zahlreiche Pläne für innovative Dienste wie fliegende Warenhäuser und eigene Supermärkte ohne Kassierer.

Erstes Quartal wird schwach

Das operative Ergebnis wird daher auch im laufenden Quartal nur zwischen 250 und 900 Millionen Dollar liegen. Analysten hatten dagegen 1,3 Milliarden Dollar erhofft.

"Niedrige Kosten und schnelle Lieferung sind fundamental für die Attraktivität von Amazon bei den Kunden", erklärte Analyst Anthony Riva von GlobalData Retail. "Sie sind aber auch ihre Achilles-Ferse."

Gefahr durch Doppeltopp?

Die Amazon-Aktie büßte im nachbörslichen Handel 4,2 Prozent auf 805 Dollar ein. Damit ist das Papier dabei, ein charttechnisches Doppeltopp auszubilden, was negativ zu werten ist. Derzeit erscheint kurzfristig eine Kursschwäche wahrscheinlicher zu sein als ein Anstieg auf neue Allzeithochs.

Längerfristig investierte Anleger können in jedem Fall auf eine beeindruckende Wertentwicklung zurückblicken. Innerhalb eines Jahres legte die Amazon-Aktie um mehr als die Hälfte zu. Auf Sicht von fünf Jahren hat sich das Papier in etwa vervierfacht. Und längerfristig hat Amazon oft genug bewiesen, dass sich die meisten Investitionen auch tatsächlich auszahlen.