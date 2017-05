Erstmals über 1.000 Dollar

Amazing Amazon

Stand: 30.05.2017, 17:31 Uhr

Seit Wochen laufen an den Börsen Wetten zur Frage, wer zuerst die Marke von 1.000 Dollar pro Aktie knackt: Amazon oder Alphabet (Google). Jetzt gibt es einen eindeutigen Sieger.

Gleich zum Handelsstart übersprangen die Aktien des Online-Händlers erstmals in ihrer Geschichte die Schwelle von 1.000 Dollar. Damit ist das Rennen der Tech-Giganten Amazon und Alphabet um die magische Marke entschieden. Angesichts der bereits am vergangenen Mittwoch wieder aufgeflammten Rekordjagd an der Wall Street kletterten die Papiere bis auf 1.000,80 Dollar, rutschten im weiteren Verlauf aber wieder darunter.

Die A-Aktien von Alphabet hingegen schaffen zum Start am Dienstag nur den Sprung bis auf 995 Dollar. Richtig Fahrt aufgenommen hatte der Kampf um die 1.000-Dollar-Marke am Donnerstag letzter Woche. Einen Tag nach der Veröffentlichung des jüngsten Protokolls der US-Notenbank Fed hatten die konjunktursensiblen Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite noch einmal richtig Schwung aufgenommen und Bestmarken erreicht.

Ausgabepreis bei 18 Dollar

Die Papiere des Handelsgiganten Amazon legten letzten Donnerstag um 1,3 Prozent zu und näherten sich zeitweilig erstmals bis auf einen Dollar der 1.000-Dollar-Marke. Damit erweist sich Amazon, das vor fast genau 20 Jahren an die Börse ging, als der erfolgreichste Tech-Börsengang aller Zeiten. Die Aktie hat seit ihrer Erstnotiz um gut 5.400 Prozent zugelegt.

Zu 18 Dollar wurde die Aktie seinerzeit an die Anleger ausgegeben. Nach drei Aktiensplits entspräche das einem Ausgabekurs von lediglich 1,50 Dollar. Wer also zum Börsengang am 15. Mai 1997 lediglich für 1.000 Dollar Anteilsscheine des weltgrößten Einzelhändlers gezeichnet und zugeteilt bekommen hätte, besäße heute ein Vermögen von 650.000 Dollar.

Hätte, hätte, Fahrradkette

Aber selbst wer bei der Aktienzuteilung leer ausgegangen wäre und erst am Ende des ersten Handelstages Amazon-Aktien gekauft hätte, könnte sich heute über eine stolze Summe freuen. Bei einem Schlusskurs von 23 Dollar, der splitbereinigt 1,96 Dollar je Anteilsschein entspricht, wären aus damals 1.000 Dollar heute gut eine halbe Million Dollar geworden.

lg/dpa/rtr