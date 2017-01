Chinesischer Online-Gigant will hoch hinaus

Alibaba nicht zu bremsen

Stand: 24.01.2017, 16:50 Uhr

Das Online-Handelsunternehmen Alibaba verdankt dem Singles Day ein besonders starkes letztes Quartal. Im vierten Quartal verbuchte das Unternehmen eine satte Umsatzsteigerung von 54 Prozent auf rund 7,2 Milliarden Euro.

Ähnlich wie in Deutschland gehören die letzten drei Monate des Jahres auch in China zu den umsatzstärksten im gesamten Jahr. Der wichtigste Absatzmonat fällt in China auf den November mit dem Singles Day. Das alljährliche Shopping-Großereignis findet in China am 11. November statt, von dem Alibaba auch in diesem Jahr ordentlich profitierte.

So konnte das Unternehmen unter der Leitung von CEO Jack Ma den Umsatz im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 53,5 Milliarden Yuan (7,2 Milliarden Euro) steigern und verzeichnet dabei einen Gewinn von knapp 17,2 Milliarden Yuan (2,3 Milliarden Euro). Dieser stieg damit um ganze 43 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal des Vorjahres.

Dabei entfällt der Großteil des Umsatzes, 46,6 Milliarden Yuan (6,2 Milliarden Euro), auf das Kerngeschäft des elektronischen Handels. Die Sparten des Kerngeschäfts umfassen dabei unter anderem Taobao und Tmall, die beide einen enormen Zuwachs an Nutzern verzeichnen konnten. Taobao ist dabei vergleichbar mit der Handelsplattform Ebay, während Tmall einem Online-Marktplatz für internationale Marken gleicht.

Alleine bis Ende September konnte die Internethandelsplattform insgesamt 450 Millionen monatliche aktive Nutzer der Online-Dienste verzeichnen.

Expansionsdrang des Riesen

Der Technologie-Gigant will darüber hinaus verstärkt in neue Felder investieren, darunter das Cloud Computing. Schon jetzt ist Alibaba Cloud der größte Cloud-Dienstleister in China. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte sich der Computing-Dienst über einen Zuwachs von 114.000 auf 765.000 Nutzern freuen. Andere Felder schließen auch den Vorstoß in die künstliche Intelligenz mit ein.

Alibaba-Chef Jack Ma: Große Ziele. | Bildquelle: picture alliance / dpa

Es soll aber auch außerhalb der heimischen chinesischen Sphären investiert werden. Ein großes Ziel hat sich Alibaba für die Zukunft gesetzt: Der E-Commerce-Riese will künftig die Hälfte seines Umsatzes außerhalb von China erzielen. Der Internetkonzern mit knapp 47.000 Mitarbeitern soll beispielsweise Kooperationspartner der Olympischen Spiele werden. Die Kooperation mit dem International Olympic Committee (IOC) lässt sich Alibaba schätzungsweise zwischen 500 und 700 Millionen Euro kosten. Das wäre bis dato der größte Deal in der Geschichte der Olympischen Spiele. Dabei soll der Konzern bis mindestens 2028 olympischer Partner sein.

Dies ist wohl ein erster Vorgeschmack auf den internationalen Vorstoß des Technologie-Riesen, der außerhalb Chinas bisher nur wenigen ein Begriff ist. Abzuwarten bleibt auch, wie sich das Handelsregime der USA unter Trump entwickelt. Sollte Alibaba stärker auf dem internationalen Parkett mitmischen wollen, wird die USA als Handelspartner eine zentrale Rolle einnehmen.

Jack Ma ist auf jeden Fall noch einiges zuzutrauen. Sein Unternehmen, das er einst mit einem Startkapital von 60.000 Dollar gründete, bringt mittlerweile rund 244 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. Das sind Dimensionen, die einen Donald Trump weit in den Schatten stellen.

am