Aktien mit zwei Geschwindigkeiten

Adidas sprintet, Nike trabt

Stand: 08.03.2017, 11:32 Uhr

Das Sportartikel-Geschäft ist trendig und oft auch saisonal und ereignisbezogen. Die beiden Dauerrivalen Adidas und Nike liefern sich seit Jahren einen harten Konkurrenzkampf - in dem der deutsche Konzern derzeit ziemlich gut dasteht.

80 Prozent Kurszuwachs binnen eines Jahres auf der einen Seite, Null-Prozent-Kurswachstum auf der anderen. Adidas als Gewinner-Aktie bei den Anlegern gegen Nike, das ist erst seit einigen Monaten Realität. Jahrelang lief die Nike-Aktie dem deutschen Konkurrenten auf dem Kurszettel auf und davon. Und läuft die Entwicklung umgekehrt. Während Adidas im Dax im vergangenen Jahr der stärkte Einzeltitel war, mutierte Nike im Dow-Jones-Index zum größten Underperformer.

Gewinnknick bei Nike

Die Gründe sind vielfältig. Bei Nike haben sich spätestens im vergangenen Jahr die Grenzen der Wachstumsgeschwindigkeit gezeigt. Der Umsatz stieg im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres nur noch um sechs Prozent und der Nettogewinn war sogar rückläufig - ein zunächst ungewohntes Bild für Anleger und Analysten, an das sie sich aber gewöhnen mussten.

Probleme der US-Marktführer sind vor allem der starke Dollar, der die Erträge außerhalb des Dollarraums in Dollar gerechnet schmälert. Dazu kommt eine stärkere einheimische Konkurrenz, etwa mit der neuen "angesagten" Marke Under Armour. Und nicht zuletzt hat Erzrivale Adidas auch im US-Markt stärker an Boden gewinnen als Nike lieb sein dürfte.

Ergebnis-Booster bei Adidas

Bei den Herzogenaurachern lief es zuletzt in vielerlei Hinsicht spiegelverkehrt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sorgten niedrigere Produktionskosten und höhere Preise für viele Produkte für einen Ergebnis-Booster - der schwache Euro gegenüber dem Dollar lässt grüßen.

Dazu kamen aber auch "produktspezifische" Erfolge: Die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele kurbelten den Verkauf von Adidas-Produkten im vergangenen Jahr besondern an. Im Mega-Trend Gesundheit und Fitness profitiert Adidas derzeit vor allem von seinen Retro-Modellen, wie dem Schuhklassiker "Superstar" aus den 1970ern stammt.

Prognosen zum Schwärmen

An der Börse werden die Ergebnisse der jüngsten Vergangenheit, gehandelt, mehr noch aber die Zukunft. Und auch hier kann Adidas mit seinem Ausblick derzeit besser punkten. Der Dax-Konzern will bis 2020 beim Umsatz zwischen 11 und 13 Prozent, beim Gewinn jenseits der 20 Prozent jährlich wachsen.

Bei Nike bleiben die Aussichten bescheidener. Für das laufende Gesamtgeschäftsjahr geht das Unternehmen von einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus. Zur Gewinnentwicklung gibt es vom Unternehmen derzeit keine aktuelle Ansage.

Kommt Nike wieder in Schwung?

Allerdings häufen sich für Nike derzeit die Kaufempfehlungen von Analystenseite. Auf dem derzeitigen Niveau erscheint der Titel langsam wieder für viele Investoren interessant zu sein, zumal die Geschäfte in Übersee, speziell in Asien wieder besser laufen. Im zweiten Geschäftsquartal 2016/17 wurden denn die Gewinnerwartungen wieder einmal übertroffen.

Bei Adidas-Aktien könnte nun ein umgekehrter Effekt eintreten: Die Erwartungen des Marktes sind hoch, der Aktienkurs ist heiß gelaufen - vielleicht zu heiß?

