Siegeszug dank "House of Cards"

Netflix ist einer der extrem stark wachsenden Anbieter. Auch dank seiner selbst produzierten Serienhits. Die bekannteste dürfte "House of Cards" sein, ein Politthiriller über den skrupellosen US-Politiker Frank Underwood alias Kevin Spacey, der den knüppelharten Politikbetrieb in der Hauptstadt Washington zeigt. Die Serie "Orange is the New Black" über den Knastalltag in einem Frauengefängnis wurde ebenfalls ein Hit.